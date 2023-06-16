ABD Sahil Güvenliği, uçurumdan düşen köpeği helikopterle kurtardı

USCG'den yapılan açıklamada, 14 Haziran'da eyaletteki Portland kentinin batısında bulunan özel koruma alanı Ecola State Park'ta bir Alman çoban köpeği uçurumdan düşerek yaralandı. Olay yerine yerel saatle 19.00 sıralarında intikal eden USCG ekipleri tespit ettikleri köpeği kurtarmak için operasyona başladı.Karayoluyla ulaşılamadığı için helikopterden suya iniş yapan kurtarma görevlisi, köpeğin bulunduğu noktaya yüzdü. Köpek daha sonra sedyeye konularak güvenceye alındı ve helikoptere çekildi. O anlar anbean kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya