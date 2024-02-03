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ABD Sahil Güvenliği, Houston Limanı'nda aç ve susuz bir köpeği konteynerde buldu

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ABD Sahil Güvenliği müfettişleri, Houston Limanı'nda yaptıkları konteyner teftişi sırasında aç ve susuz bir köpeği buldu. Köpek, bir haftadan fazla süredir konteynerde mahsur kalmıştı. Yetkililer köpeği besleyerek barınağa teslim etti.

ABD Sahil Güvenliği'nden müfettişler, Houston Limanı'nda rastgele konteyner teftişi yaparken gelen sesler üzerine açtıkları konteynerde bir köpek buldu. Köpeğin bir haftadan fazla bir süredir aç ve susuz konteynerde kaldığını tespit eden yetkililer, köpeği besleyerek barınağa teslim etti.

Sahil Güvenlik, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada dört müfettişin binlerce konteyner arasında rastgele yaptıkları teftiş sırasında gelen havlama ve tırmalama sesleri üzerine açılan konteynerde bir köpek bulduklarını duyurdu. Açıklamada "Bu tatlı kız en az bir hafta boyunca konteynerde mahsur kalmıştı ve yorgun, aç ve kurtarıcılarını gördüğü için çok mutluydu. Sahil Güvenlik üyeleri ona su verdi ve daha fazla bakım için onu yerel bir hayvan barınağına götürdü. Onların eylemleri sayesinde Konteyner Köpeği Connie güvende ve sağlam!" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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