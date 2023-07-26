ABD, Rusya ve Çin'den Kuzey Kore'yi müzakere masasına çağırmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya ve Çin'in Kuzey Kore'yi diyalog için masaya getirme rolünü üstlenmeleri gerektiğini ifade etti. Patel, Kuzey Kore'nin müzakere masasına oturması için Çin ve Rusya'nın rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rusya ve Çin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri olarak Kuzey Kore'yi diyalog için masaya getirme rolünü üstlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Yonhap'ın haberine göre, Patel, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'nin müzakere masasına oturması için Çin ve Rusya'nın rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Patel, "Hem Rusya hem de Çin, BMGK'deki etkileri ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzlarını kullanarak bu ülkeyi tehditlerle dolu yasa dışı davranışları bırakmaya, yakın ve geniş çevresinde gerginlik yaratmayacak şekilde davranmaya teşvik etme rolünü üstlenebilir." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Patel, "(Rusya ve Çin'in) Kuzey Kore'nin müzakere masasına dönmesini teşvik etme rolü de var." dedi.

ABD'nin Kuzey Kore ile ilişkisi hakkında Patel, "ABD olarak Pyongyang ile görüşmelere ön koşulsuz açık olma duruşumuz değişmedi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması taahhüdüne bağlı kalmaya devam edeceğiz." vurgusunu yaptı.

Patel'in açıklaması, Kuzey Kore'nin 27 Temmuz 1953'te imzalanan Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü etkinliklerine Rusya ve Çin delegasyonlarını davet ettiğini duyurmasının ardından geldi.

BMGK'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin, geçen seneden itibaren Kuzey Kore'nin füze denemelerine yaptırım girişimlerini veto ediyor.