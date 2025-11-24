ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Yeni Barış Taslağını Duyurdu

ABD, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yapılan barış planı görüşmelerinin ardından tarafların 'güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı' hazırladığını duyurdu.

Beyaz Saray internet sitesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin açıklama yayınlandı. Açıklamada, tarafların önemli ilerleme kaydettiği belirtilerek, görüşmelerin ardından tarafların, güncellenmiş ve revize edilmiş bir barış çerçevesi taslağı hazırladığı bildirildi.

Ukrayna ve ABD'nin ortak öneriler doğrultusunda çalışacağı kaydedilen açıklamada, ilerleyen günlerde Avrupa ile de temasta bulunulacağı aktarıldı. Nihai kararların ise Ukrayna ve ABD tarafından alınacağı ifade edildi.