ABD, Rusya-Ukrayna Müzakerelerine Bu Hafta Karar Verecek

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesinin, savaş halinde olan Rusya- Ukrayna arasındaki müzakerelere devam edip etmeyeceğine bu hafta karar verileceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya hazır olduğunu düşündüğünü söyledi. Kiev daha önce bu öneriyi kesin bir dille reddetmişti.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Papa Francis'in cenaze töreni öncesinde Vatikan'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği kısa görüşmenin ardından dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Kırım'ı Rusya'ya bırakmaya hazır olduğunu düşündüğünü söyledi.

Kiev'den daha önce yapılan açıklamalarda toprak tavizi reddedilmiş ve bu konuların yalnızca bir ateşkes sağlandıktan sonra görüşülebileceği vurgulamıştı.

Trump ayrıca, Zelenski'nin bu sefer "daha sakin göründüğünü" belirtti. İki lider, bundan önceki son görüşmesi kameralar önünde sert bir tartışmaya dönmüştü.

ABD merkezli NBC'de konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bu haftanın Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında kritik olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İyimser olmak için nedenler var ancak gerçekçi olmak için de nedenler var. Barışa yakınız, ama yeterince yakın değiliz... Bu süreç boyunca belirlemeye çalıştığımız şey şu: Her iki taraf gerçekten barış istiyor mu ve 90 günlük çabanın ardından ne kadar yakınlar ya da ne kadar uzaktalar? Bu hafta bunu anlamaya çalışıyoruz... Barış yakında gerçekleşmeli. Eğer bu çaba sonuç vermeyecekse, buna daha fazla zaman ve kaynak ayıramayız. Eğer bu sonuçlanmazsa, barışı istemeyenlerden sorumlu tuttuklarımıza yönelik kullanabileceğimiz bazı seçeneklerimiz var. Ancak henüz bu aşamaya gelmek istemiyoruz çünkü bunun diplomasinin kapılarını kapatacağını düşünüyoruz."

Trump, Truth Social platformundaki açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekten Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek isteyip istemediği konusunda şüpheleri olduğunu belirterek, bu durumda Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceğini ifade etti.

Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması ihtimali hakkında konuşan Rubio, "Bu tür adımlar attığınız anda müzakerelerden uzaklaşmış oluyorsunuz" dedi.