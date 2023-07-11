ABD, Rusya'nın Suriye yardım mekanizmasının görev süresini veto etmesini kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etmesini 'insanlık dışı' olarak nitelendirdi. ABD'nin, Rusya'nın bu kararına hayal kırıklığı yaşadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yardımların Suriye halkı için hayati önem taşıdığını ve BMGK'nin sınır ötesi erişimi 12 ay uzatması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Rusya'nın, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını veto etmesinin "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, Suriye yardım mekanizmasının 9 ay daha uzatılmasını öngören karar tasarısının Rusya tarafından veto edilmesi konusunda, "ABD'nin, Rusya'nın Suriye'ye sınır ötesi insani yardımı insanlık dışı bir şekilde veto etmesinden derin bir hayal kırıklığına uğradığını söyleyebilirim." dedi.

Yardımların, "Suriye halkı için hayati önem taşıyan can damarı" niteliği taşıdığını ifade eden Miller, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ulaştırılan bu yardımların güvence altına alınması için BMGK'nin Suriye'ye sınır ötesi erişimin 12 ay uzatılmasına izin vermesi gerektiğini "defalarca" söylediklerini dile getirdi.

Sözcü Miller, "Rusya, ezici Konsey desteğine, BM Genel Sekreteri, BM insani yardım kuruluşları ve sahada çalışan STK'lerin çağrılarına rağmen bu kararı engelledi." diye ekledi.

Miller, ABD'nin Suriye halkını desteklemeye devam ederek sınır ötesi mekanizmayı yeniden yetkilendirme taahhüdünü sürdüreceğini, bunun "ahlaki ve insani bir zorunluluk" olduğunu kaydetti.

Suriye'ye yardım mekanizması

BMGK'nin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyordu.

Genellikle gıda ve ilaçlardan oluşan yardımların yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştığı belirtiliyor.

En son 10 Ocak'ta alınan kararla, yardım mekanizmasının görev süresi 10 Temmuz'a kadar uzatılmış, mekanizmanın görev süresi dün gece dolmuştu.