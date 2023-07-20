ABD, Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarından derin endişe duyuyor

ABD, Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarından ve Ukrayna limanlarına giden gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirileceği açıklamasından derin endişe duyduğunu belirtti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarının gıda güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve Ukrayna ve diğer ülkelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerin sağlık durumu ve nerede olduğuyla ilgili bilgi almak için Kore Halk Ordusu ile temasa geçtiklerini belirtti.

NEW ABD, Rusya'nın Karadeniz'deki saldırılarından ve Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin "potansiyel askeri yük taşıyıcısı" olarak değerlendirileceği açıklamasından "derin endişe duyduklarını" belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Olivia Dalton, ABD Başkanı Joe Biden'ın Pennsylvania'daki programı için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dalton, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından Karadeniz'de gördüklerinden derin endişe duyduklarını belirterek, Rusya'nın, Karadeniz'deki liman şehirlerine üç gündür üst üste füze ve insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Rusya'nın Karadeniz'deki bu saldırılarının gıda güvenliğini olumsuz etkilediğine işaret eden Dalton, Moskova'nın ayrıca "Karadeniz'den tahıl taşıyan sivil gemilere saldırma potansiyeline sahip olduğuna" dair de işaretler gördüklerini belirtti.

Dalton, "Karadeniz'deki herhangi bir sivil gemiyi, askeri kargo içeren olası bir sevkiyat olarak değerlendireceklerini ima ettiler. Yani buradan ne yapmaya niyetli olabileceklerini varsayabiliriz. Bundan derin endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Dalton, gıda güvenliği konusunda olumsuz etkilenen Ukrayna ve diğer ülkelere destek vermek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sınırı geçen askerle ilgili Kuzey Kore ile temasa geçildi

Dalton, Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li askerin sağlık durumu ve nerede olduğuyla ilgili bilgi almak için birden fazla kanal aracılığıyla Kore Halk Ordusu (KPA) ile temasa geçtiklerini söyledi.

Hadiseyle ilgili tam olarak ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Dalton, odak noktalarının mümkün olan en kısa sürede askerin eve dönmesini sağlamak olduğunu kaydetti.