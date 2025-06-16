ABD, Rusya ile İlişkileri İyileştirme Görüşmesini İptal Etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin ikili ilişkilerin iyileştirilmesine dair toplantıyı iptal ettiğini duyurdu ve yeni istişarelerle ilgili umutlarını paylaştı.
RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD yönetiminin, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik toplantıyı iptal ettiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus basınına açıklamada bulundu. Zaharova, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik yeni tur istişarelerin yapılması ihtimalini değerlendirdi.
ABD yönetiminin, ikili ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik görüşmeyi iptal ettiğini söyleyen Zaharova, "İki ülkenin diplomatik misyon temsilciliklerinin çalışma sürecinin iyileştirilmesi amacıyla rahatsız edici unsurların ortadan kaldırılmasına yönelik yeni tur istişareler kapsamındaki görüşme, Amerikalı müzakerecilerin inisiyatifiyle iptal edildi. Amerikalı yetkililerin verdikleri aranın çok uzun olmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.