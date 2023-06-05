ABD, Rus istihbarat bağlantılı grubun yedi üyesini yaptırım listesine ekledi

ABD yönetimi, Rusya'nın istikrarsızlaştırma kampanyası ile Moldova'da süren kötü etki kampanyasındaki rolleri nedeniyle Rus istihbarat bağlantılı grubun yedi üyesini yaptırım listesine ekledi.

NEW ABD yönetimi, Rusya'nın istikrarsızlaştırma kampanyası ile Moldova'da süren kötü etki kampanyasındaki rolleri nedeniyle Rus istihbarat bağlantılı grubun yedi üyesini ?yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), Moldova'yı hedef alan Rus istihbarat bağlantılı grubun önde gelen yedi üyesinin belirlendiği bildirildi.

Bugünkü yaptırımların, Rusya'nın Moldova'daki kötü etkisiyle mücadele kapsamında devam eden çabaların bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD hükümetinin daha önce Rusya'nın Moldova'da demokrasiyi yıkmak için gizli ajanlar kullanma girişimlerini ifşa ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, ABD'nin Moldova'da demokrasiyi baltalayan faaliyetlerle mücadele çabalarında Moldova hükümetini ve halkını desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu etki operasyonlarında, Rusya'nın kendi çıkarlarına yönelik meşru olarak seçilmiş hükümetleri istikrarsızlaştırmak için bu ülkelerin vatandaşlarının endişelerinden yararlandığını belirtti.

Nelson, ABD'nin Avrupa Birliği ile birlikte Moldova hükümetine karşı bu tür faaliyetlerde bulunan kişileri hedef alma taahhüdünü sürdürdüğünü kaydetti.