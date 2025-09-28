ABD, Roma Dönemine Ait 83 Sikkeyi Türkiye'ye İade Etti

ABD'de ele geçirilen ve yapılan incelemeler sonucu Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlenen Roma dönemine ait 83 sikke, Türkiye 'ye iade edildi.

ABD'de 2015 yılında ele geçirilen ve İmparator Maximianus, 1'inci Constantinus, 2'nci Constantinus ve Arcadius dönemine ait 83 sikkenin Anadolu'daki darphanelerde basıldığı belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'nin iş birliğiyle sikkeler Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler'den sikkeleri teslim aldı.

'SÜREÇ; HIZLI, ŞEFFAF VE ETKİLİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ'

Bakan Yardımcısı Yazgı, 2021 yılında ABD ile imzalanan ikili anlaşmanın, Türkiye ile ABD arasındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdiğini vurgulayarak, "Bugün gerçekleştirilen bu iade ise söz konusu anlaşmanın ne kadar etkin ve başarıyla uygulandığının bir diğer somut göstergesidir. Bu güçlü iş birliği sayesinde süreç; hızlı, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmüş; eserlerimizin güvenli biçimde ülkemize iadesi sağlanmıştır. Söz konusu 83 sikke, Roma İmparatorluğu'nun 3'üncü ve 4'üncü yüzyıllarında Anadolu'daki darphanelerde basılmış, dönemin siyasi ve askeri hareketliliğinin izlerini taşıyan kıymetli kültür varlıklarımızdır. Dönemin çeşitli darphanelerinde üretilen bu sikkeler, Anadolu coğrafyasında yoğun biçimde kullanılmıştır" dedi.

'13 BİNDEN FAZLA ESERİMİZİN İADESİ SAĞLANDI'

Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi'ne katkılarından dolayı teşekkür eden Yazgı, "Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu güçlü iş birliği, yalnızca 2 ülke için değil, uluslararası toplum için de örnek bir model oluşturmaktadır. İnancım odur ki bu ortaklığımız önümüzdeki dönemde daha da gelişecek ve başka ülkelere de ilham kaynağı olacaktır. 2002 yılından bu yana 13 binden fazla eserimizin ülkemize dönüşü sağlanmıştır. Bu, bir istatistik olmanın ötesinde; uluslararası iş birliğinin, dayanışmanın ve ortak sorumluluk bilincinin somut kazanımlarıdır" ifadelerini kullandı.

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Brian Stimmler ise, iade töreninin ABD ile Türkiye arasında yıllardır süren iş birliğinin başarılı bir örneği olduğunu söyledi.