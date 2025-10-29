ABD Pasifik Okyanusu'nda Uyuşturucu Teknelerine Saldırdı: 14 Ölü

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen dört tekneye düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hegseth, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, vurulan dört teknenin "istihbarat birimlerince bilinen, uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında ilerleyen ve uyuşturucu taşıyan" tekneler olduğunu söyledi. Hegseth, ilk saldırıda sekiz, sonraki iki saldırıda ise dört ve üç kişinin öldürüldüğünü ekledi. Hegseth'in paylaşımında, ABD mühimmatlarının isabet ettiği teknelerin alev aldığı görüntüler de yer aldı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Pasifik Okyanusu'nda uluslararası sularda bir gemiye karşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen yeni bir saldırı olduğunu ve hayatta kalan tek bir kişinin Meksika Donanması tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Sheinbaum, sabah yaptığı basın toplantısında "Bu saldırılara katılmıyoruz... Tüm uluslararası anlaşmalara saygı gösterilmesini istiyoruz" dedi ve Meksika'nın Dışişleri Bakanı ile Donanma temsilcilerinin ABD Büyükelçisi'yle görüşmeleri için talimat verdiğini belirtti.

Latin Amerika medyasında yer alan değerlendirmelerde, saldırıların yasal olmadığının altı çiziliyor. ABD yönetimi, bu gemilerin uyuşturucu taşıdığına dair kabul gören bir delil sunmazken; Latin Amerika ülkelerinin yetkilileri gemiler uyuşturucu taşıyor olsa dahi bunun karşılığının ölüm cezası olmadığını belirtiyor.

ABD'de de Demokrat ve Cumhuriyetçilerden oluşan bir dizi ABD Kongre üyesi de endişelerini dile getirerek ABD Başkanı'nın bu yönde emir verme yetkisi olup olmadığını tartışıyor.

Eylül ayından bu yana ABD tarafından aynı gerekçeyle düzenlenen saldırılarda en az 57 kişinin hayatını kaybetti. Bu durum, ABD ile Kolombiya ve Venezuela hükümetleri arasında da gerilimin artmasına neden oldu. Saldırıların çoğu Güney Amerika kıyılarında, Karayipler'de gerçekleşti; ancak son dönemde ABD, Pasifik Okyanusu'na da saldırılar düzenlemeye başladı.