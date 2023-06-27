ABD, Pakistan'ı sınır ötesi terörle suçladı, Pakistan tepki gösterdi

Pakistan, ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasında İslamabad'a yönelik yapılan referanslardan duyduğu endişeyi ABD'nin İslamabad Büyükelçi Yardımcısına iletti. Açıklamada, Pakistan ve ABD arasındaki terörle mücadele işbirliğinin iyi ilerlediği belirtildi.

Pakistan, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının ardından, ABD'nin İslamabad Büyükelçi Yardımcısını Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak tepkisini iletti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD-Hindistan ortak açıklamasında İslamabad'a yönelik "mesnetsiz, tek taraflı ve yanıltıcı" referanslar yapılmasından duyulan endişe ve hayal kırıklığının bakanlığa çağrılan ABD'nin İslamabad Büyükelçi Yardımcısına iletildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin, Hindistan'ın Pakistan'a karşı temelsiz anlatısını teşvik ettiği şeklinde yorumlanabilecek açıklamalar yapmaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Pakistan ve ABD arasında terörle mücadele işbirliğinin iyi ilerlediğine işaret edilen açıklamada, güven ve anlayışa dayalı elverişli bir ortamın İslamabad-Washington bağlarını güçlendirmede kritik öneme sahip olduğu aktarıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ABD ziyareti kapsamında iki ülke ortak açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, "Liderler, Pakistan'ı, kontrolü altındaki hiçbir bölgenin terör saldırıları başlatmak için kullanılmamasını sağlamak için derhal harekete geçmeye çağırdılar." ifadesine yer verilmiş ve insansız hava araçlarının terör amaçlı kullanımıyla mücadelede de birlikte çalışmanın önemi vurgulanmıştı.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İslamabad'ı sınır ötesi terörle suçlayan ABD ve Hindistan'ın ortak açıklamasının diplomatik normları ihlal ettiğini belirterek, buna tepki göstermişti.