Üye Girişi
Haberler
ABD, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi

ABD, Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi

Dünya Haberleri

ABD, Rus uçaklarının bölgedeki güvensiz eylemlerini gerekçe göstererek Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi. CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, Rus güçlerinin güvensiz ve profesyonelliğe sığmayan eylemlerinin gerginlik ya da yanılgı riskini artırdığını belirtti.

ABD, Rus uçaklarının bölgedeki "güvensiz eylemlerini" gerekçe göstererek Orta Doğu'ya F-22 savaş uçakları gönderdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bölgedeki Rus uçaklarının artan güvensiz ve profesyonellik dışı davranışları karşısında ABD'nin çok yönlü desteği ve kapasitesinin bir parçası olarak CENTCOM'un görev bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri, F-22 savaş uçakları konuşlandırdı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, "Rus güçlerinin güvensiz ve profesyonelliğe sığmayan eylemleri, profesyonel bir hava kuvvetinden beklenen eylemler değil. Rusların, anlaşmalarla belirlenen uçuş bölgelerindeki çatışmayı önlemeye yönelik önlemleri sürekli olarak ihlal etmeleri, gerginlik ya da yanılgı riskini artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title