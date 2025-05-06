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ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: İbrahim Anlaşmaları Genişleyecek

ABD Orta Doğu Temsilcisi Witkoff: İbrahim Anlaşmaları Genişleyecek
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ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in 77'inci Bağımsızlık Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesine yönelik yakında birçok duyuru beklediklerini söyledi. Trump’ın bölge ziyaretinden önce rehinelerin serbest bırakılması için ilerleme kaydedilmesini umduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, Washington İsrail Büyükelçiliğinde düzenlenen İsrail'in 77'inci Bağımsızlık Günü resepsiyonunda yaptığı konuşmada, "Çok yakında İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesiyle ilgili birçok duyuruyu bekliyoruz" dedi. Witkoff'un, "Trump'ın ziyaretinden önce rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma çabalarında ilerleme kaydedilmesini umduğu" belirtildi.

ABD Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, bugün ABD'nin başkenti Washington DC'deki İsrail Büyükelçiliği'nde, İsrail'in 77'inci Bağımsızlık Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada,"Çok yakında İbrahim Anlaşmalarının genişletilmesiyle ilgili birçok duyuru duymayı bekliyoruz" dedi. Witkoff'un bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a yapacağı ziyaretten bir hafta önce geldi.

ABD merkezli Axios haber sitesi, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff'un, "Başkan Donald Trump'ın bölge ziyareti öncesinde veya sırasında rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşma çabalarında ilerleme kaydedilmesini umduğunu" söylediğini aktardı.

Witkoff, "Katar, Mısır ve İsrail ile neredeyse her gün konuşuyorum ve ilerleme kaydetmeyi umuyorum" diyerek, "Başkan Trump rehinelerin geri getirilmesini istiyor, Netanyahu da bunu istiyor, biz de koordineli şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Witkoff, ayrıca, "İsrail egemen bir devlettir ve kararlarını kendi verir. Başkan Trump İsrail'i destekliyor. Rehinelerin geri alınması çok önemli, ayrıca Hamas'ın da silahsızlandırılması gerekiyor" dedi.

Witkoff, resepsiyonda yaptığı konuşmada, ayrıca "İran nükleer silaha sahip olmayacak" ifadesini de kaydetti. Etkinlik sırasında gazetecilerle sohbet eden Witkoff, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini de belirterek, "Umarım doğru yönde ilerliyoruzdur. Başkan bu meseleyi mümkünse diplomatik yollardan çözme arzusunu dile getirdi ve biz de bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz. Şu anda dördüncü tur görüşmelerin koordine edilmesi için çabalar sürüyor" dedi.

Rehine anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesini umduğunu ifade eden Witkoff, müzakerelerde arabulucu olan Mısır ve Katar ve İsrail ile "neredeyse her gün" sık sık temas halinde olduğunu belirtti. Witkoff, şunları da söyledi:

"Kutlamamız buruk bir sevinç çünkü 59 rehine hala Hamas'ın elinde. Kadın askerlerin serbest bırakıldığı ve onlarla birlikte 'Am Yisrael Chai' şarkısını söylediğim zamanı hatırlıyorum. O anın hayatımın en duygusal anı olduğunu düşünmüştüm. Başkan Trump adına söylüyorum, önümüzdeki Bağımsızlık Günü'nün sadece bir sevinç dileği değil, sevinç dolu bir gerçeklik olmasını umuyor ve bunun için çalışıyoruz."

Witkoff, konuşmasını İsrail'in gücünün birliğinde yattığını vurgulayarak tamamladı ve "İsraillileri bölünme yerine birliği, uyumsuzluk yerine vizyonu seçmeye çağırıyorum. Bu seçim yapıldığında İsrail'in geleceği parlak olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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