ABD Ordusunun Suriye ve Irak'ta Çalınan Silahları Belirsizliğini Koruyor

ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD ordusunun Suriye ve Irak'ta dron ve Javelin füzeleri de dahil olmak üzere "çok sayıda hassas silah ve ekipmanı", anlaşılması güç bir şekilde çalınırken bunların kimin eline geçtiği ise belirsizliğini koruyor.

The Intercept sitesinin, ABD kurumlarına ait cezai soruşturma dosyalarına dayandırdığı habere göre, ABD ordusunun Irak ve Suriye'de birtakım silah ve teçhizatı ortadan kayboldu.

Irak'taki hırsızlıklarla ilgili kamuoyuna açıklanmayan ve 2023'ün başında başlatılan askeri soruşturmalarda, Irak'ta güdümlü füze fırlatma sistemleri ve dronlar da dahil olmak üzere çok sayıda askeri teçhizatın çalındığı ortaya çıktı.

Konuyla ilgili olarak, şubat ayında, askeri müfettişlere, 2022'de Irak'ın Erbil kentindeki bir ABD üssünden yaklaşık 162 bin 500 dolar değerinde 13 ticari insansız hava aracının çalındığı bildirildi ancak yetkililer konuya ilişkin bir şüpheli tespit etmedi.

Ayrı bir soruşturmada, Javelin füzeleri için hedefleme dürbünü ve fırlatma üniteleri de dahil olmak üzere "çok sayıda hassas silah ve ekipmanın" Irak'ın Bağdat kentindeki İleri Operasyon Üssü'nde ya da oraya giderken çalındığı tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu hırsızlıkların askeri personel tarafından değil yerel halk tarafından yapıldığına inanırken, bir soruşturma dosyasında "Bilinen hiçbir ABD personeli olaya karışmamıştır." ifadesi yer aldı.

"Iraklı suç örgütleri ve milis grupların silah ve teçhizat için konvoyları ve konteynerleri hedef aldığı" iddia edilen dosyada, "Güvenlik eksikliği nedeniyle ABD konteynerlerinin bu gruplar ve yerel halk tarafından çalınmasıyla ilgili sistematik sorunlar yaşanmıştır." ifadesi kullanıldı.

The Intercept, kayıp ve çalınmış askeri teçhizat konusunun daha önce de gündeme geldiğini hatırlatarak, Pentagon tarafından 2017'de yapılan bir soruşturmada Kuveyt ve Irak'taki 20 milyon dolarlık silahın "kayıp ya da hırsızlığa karşı korunmasız" olduğunun tespit edildiğini paylaştı.

ABD'nin ortağı terör örgütü PKK/YPG sahasında da silahlar kayboldu

The Intercept ayrıca, 30 Mart'ta, 2020-2022 yıllarında Irak ve Suriye'de 40 milimetre yüksek patlayıcı el bombaları, zırh delici mermiler, özel saha topçu araçları ile ekipmanları ve ne olduğu belirtilmemiş "silah sistemleri" dahil olmak üzere en az 4 hırsızlık olayı ile 1 silah ve ekipman kaybolduğunu bildirdi.

Haber sitesine göre, 2'sinin Suriye'deki, 3'ünün de Irak'taki üslerde meydana geldiği öne sürülen hırsızlık olayları hakkında, ABD'nin bölgelerdeki görevli birimleri herhangi bir açıklama yapmamış ve soruları yanıtsız bırakmıştı.

2020'de yapılan bir denetime göre de ABD'nin Suriye'deki ortaklarıyla çalışan ana birim Özel Operasyonlar Ortak Görev Gücü'nün, terör örgütü PKK/YPG için satın alınan 715,8 milyon dolarlık askeri teçhizatı "düzgün bir şekilde muhasebeleştirmediği" ortaya çıktı.