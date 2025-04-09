ABD Ordusu Yemen'de Husi Hedeflerine Saldırıyor

(ANKARA) - ABD'li bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "ABD ordusunun geçen ay başlattığı bombardımandan bu yana Yemen'de 100'den fazla Husi hedefini vurduğunu" belirtti.

ABD'li bir savunma yetkilisi, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli televizyon kanalı El Arabiya'ya verdiği demeçte, "ABD ordusunun geçen ay başlattığı bombardımandan bu yana Yemen'de 100'den fazla Husi hedefini vurduğunu" söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in daha önceki yorumlarına atıfta bulunan yetkili, "Husiler bize ateş etmeyi bıraktığında biz de onlara ateş etmeyi bırakacağız" dedi.

Yetkili, "Komuta ve kontrol tesislerini, silah üretim tesislerini ve gelişmiş silah depolama yerlerini imha ettik. Ayrıca birkaç Husi liderinin öldüğünü de teyit ettik" dedi ancak kimin öldürüldüğüne dair detaylı bilgi vermedi.

Sivil kayıplarla ilgili bir soru üzerine yetkili, "Pentagon'un sivil kayıp iddialarını ciddiye aldığını ve bunları incelemek için bir süreci olduğunu" dile getirdi.

Saldırıda kullanılan uçaklar arasında, yakın zamanda konuşlandırılan ve 30 bin kiloluk sığınak delici bombalar taşıyabilen B-2 hayalet bombardıman uçakları da bulunuyordu. Yetkililer, bombardıman uçaklarının, Husilerin yeraltı tesislerine ve silah depolama alanlarına yönelik operasyonlar düzenlediğini söyledi. Uçakların birçoğu, saldırıları desteklemek üzere Hint Okyanusu'nda konuşlandırıldı.

ABD'nin, Orta Doğu'dan sorumlu en üst düzey generali Orgeneral Erik Kurilla, geçen haftaki Suudi Arabistan ziyaretinde Yemenli üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti. ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) göre, Kurilla ve Yemenli mevkidaşları, ABD'nin Husilere karşı sürdürdüğü ve "seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek üzere tasarlanan" harekatı ele aldı.

Husiler ise ABD gemilerine yönelik çok sayıda saldırı düzenlediklerini ve birçok MQ-9 Reaper insansız hava aracını düşürdüklerini iddia etti. Yetkililere göre, son iki ay içinde en az üç insansız hava aracı düşürüldü.

Husi saldırılarından herhangi birinin ABD gemilerini veya varlıklarını vurup vurmadığı sorulduğunda ABD savunma yetkilisi, "ABD personeli ve varlıkları güvende" dedi.

"Operasyonlar yoğunlaşacak"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, dün yaptığı açıklamada, Husilere yönelik saldırıların henüz sona ermediğini belirterek, operasyonların yoğunlaşacağını belirtti.

Hegseth, kısa süre önce bölgeye ilave filolar ve hava savunma unsurları gönderilmesini emretmişti. Patriot füze bataryaları ve Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) sisteminin konuşlandırılmasının yanı sıra ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını güçlendirmek için Hint-Pasifik'ten ikinci bir uçak gemisi yönlendirildi.

El Arabiya'nın haberine göre, Pentagon, kesin konuşlanma yerlerini teyit etmese de raporlar, THAAD sisteminin İsrail'e gönderildiğini gösteriyor.

Netanyahu, İran konusunda askeri gücün seçenek olduğunu söyledi

ABD ve İran'ın bu hafta sonu, Umman'da Tahran'ın nükleer programını görüşmek üzere aylar sonra ilk kez doğrudan görüşmeler yapması bekleniyor.

Washington, İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyeceği yönündeki tutumunu yineledi.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, ABD'yi İran'ın nükleer altyapısının sökülmesini ya da imha edilmesini denetlemeye çağırdı ve "diplomasinin başarısız olması halinde askeri gücün bir seçenek olarak kalması gerektiği" uyarısında bulundu.