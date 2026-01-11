ABD, Suriye'de DEAŞ hedeflerini vurdu

ABD ordusu, Suriye'deki DEAŞ hedeflerini vurduğunu bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, koalisyon güçleriyle birlikte Suriye genelinde birden fazla DEAŞ hedefine 'büyük çaplı saldırılar' düzenlendiği duyuruldu. Açıklamada, "Bu saldırılar, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 19 Aralık 2025'te başlatılan Hawkeye Saldırı Operasyonu'nun bir parçasıdır ve 13 Aralık 2025'te Suriye'nin Palmira kentinde ABD ve Suriye güçlerine yönelik ölümcül DEAŞ saldırısına doğrudan bir yanıt niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, 'gelecekteki saldırıları önleme, bölgedeki ABD ve ortak güçleri koruma konusundaki taahhüdün bir parçası' olarak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Mesajımız güçlü olmaya devam ediyor. Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın ve dünyanın neresinde olursanız olun, sizi bulacağız ve öldüreceğiz" denildi.