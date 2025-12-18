ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırdı: 4 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen bir tekneye uluslararası sularda saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat birimleri tarafından teknenin Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.