ABD Ordusu, Kızıldeniz'de Ticari Gemilere Saldırı Düzenlendiğini Açıkladı

ABD ordusu, Kızıldeniz açıklarındaki uluslararası sularda üç ticari gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yemen'deki Husi grubu, bölgedeki iki İsrail gemisine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve füze ile saldırı düzenlediğini öne sürdü.

ABD ordusu Pazar günü, Kızıldeniz açıklarındaki uluslararası sularda üç ticari gemiye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yemen'deki Husi grubu, bölgedeki iki İsrail gemisine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve füze ile saldırı düzenlediğini öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetlet Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin kontrolündeki bölgeden füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından USS Carney savaş gemisinin, etkilenen gemilerden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini açıkladı.

Komutanlık saldırıya uğrayan gemilerin 12 ülke ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

Yemen'deki Husi hareketi, donanmasının Unity Explorer ve Number 9 isimli İsrail gemilerini silahlı insansız hava aracı ve deniz füzesiyle hedef aldığını söyledi. Grubun askeri sözcüsü iki geminin uyarıları reddetmelerinin ardından hedef alındığını belirtti, ancak başka detay vermedi.

Açıklamasında sözcü, saldırıların Yemen halkının taleplerine ve İslam ülkelerinden Filistin halkına destek çağrılarına yanıt olduğunu söyledi.

ABD ordusu, Carney'nin ticari gemilere yardımcı olurken üç insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Hedefin savaş gemisinin olup olmadığı belirsiz.

ABD ordusu açıklamasında, saldırıların uluslararası ticarete yönelik bir tehdit olduğunu belirtti.

"Ayrıca Yemen'de Husiler tarafından hayata geçirilen bu saldırıların İran tarafından mümkün kılındığına inanmak için her türlü nedenimiz var" denildi.

“ABD, uluslararası müttefikleriyle ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde gerekli tüm yanıtları değerlendirecek."

İsrail askeri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, iki geminin İsrail'le bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Hagari, Tel Aviv'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir gemi önemli ölçüde hasar gördü ve batma tehlikesiyle karşı karşıya. Diğer gemi hafif hasar aldı” dedi.

Olay, Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan savaşı izliyor.

İran'ın müttefiki Husiler, Kasım ayında İsrail bağlantılı bir kargo gemisine el koymuştu.

Yemen'in Kızıldeniz kıyısının çoğunu kontrol eden grup daha önce İsrail’e balistik füzeler ve silahlı insansız hava araçları ile saldırmış, daha fazla İsrail gemisini hedef alma sözü vermişti.

Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun destek verdiği hükümet güçleri arasında çatışmalar 2014’ten beri sürüyor.