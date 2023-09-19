ABD Ordusu Charleston'da Düşen F-35B Uçağını Bulmak İçin Halktan Yardım İstiyor

ABD ordusu, Güney Carolina eyaletinde düşen F-35B Lightning II savaş uçağını bulmak için halktan yardım talep ediyor. Pilotun uçaktan güvenli bir şekilde atladığı belirtilirken, uçağın arama çalışmaları devam ediyor.

ABD ordusu Güney Carolina eyaletindeki Charleston Ortak Üssü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düşen F-35B Lightning II savaş uçağını bulmak için halktan yardım talebinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu, Güney Carolina eyaletindeki Charleston Ortak Üssü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düşen F-35B Lightning II savaş uçağını bulmak için halktan yardım talebinde bulundu. Charleston Ortak Üssü'nden yapılan açıklamada pilotun uçaktan güvenli bir şekilde atlamayı başardığı belirtilirken, uçağı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Açıklamada "Kurtarma ekiplerimizin F-35'i bulmasına yardımcı olabilecek herhangi bir bilginiz varsa, lütfen 843-963-3600 numaralı telefondan Üs Savunma Operasyon Merkezi'ni arayın" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan savaş uçağının bilinen son konumuna dayanarak, arama çalışmalarının üssün kuzeyindeki Moultrie Gölü ve Marion Gölü çevresinde yoğunlaştığı öğrenildi. Uçağın suya düşmüş olabileceğini belirten yetkililer, bunun arama çalışmalarını zorlaştırabileceğine dikkat çekti.

Pilot sağ kurtulmuştu

ABD ordusuna ait F-35B Lightning II tipi savaş uçağı geçtiğimiz Pazar günü Güney Carolina eyaleti üzerinde uçarken uçakta teknik bir arıza meydana gelmiş, jetin kontrolünü kaybeden pilot güvenli bir şekilde kendini fırlatmayı başarmıştı. Uçakta meydana gelen arızaya dair detaylı bilgi verilmezken, Charleston Ortak Üssü'nden yapılan açıklamada kendini fırlatan pilotun uçağı otomatik pilot modunda bırakması nedeniyle jetin bir süre havada kalmış olabileceği bildirilmişti. - WASHINGTON