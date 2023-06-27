ABD, Norveç ve İngiltere Sudan'daki insan hakları ihlallerini kınadı

ABD, Norveç ve İngiltere, Sudan'da devam eden çatışmada sivillere yönelik insan hakları ihlallerini kınadı. Sudan'ın Darfur bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri, çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet ve hedefli etnik şiddet kınandı. Üç ülkenin özel elçileri, Güney Sudan ve geçiş hükümetinin barış anlaşmasını gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydetmemesi konusunu da ele aldı.

NEW ABD, Norveç ve İngiltere, Sudan'da devam eden çatışmada sivillere yönelik insan hakları ihlallerini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı bildiride, Norveç ve İngiltere ile birlikte Sudan'ın Darfur bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleri, çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet ve hedefli etnik şiddet kınandı, "saldırıların durdurulması" çağrısı yinelendi.

ABD'nin Sudan'da devam eden çatışmayı durdurmak ve insani erişimi sağlamak için Norveç ve İngiltere'den özel elçileri ağırladığı belirtilen bildiride, " Sudan, silahlı kuvvetler güçlerini kontrol etmeli. İnsan haklarına saygıyı sağlamalı ve sivillere yönelik saldırıların sorumlularından hesap sormalıdır." ifadelerine yer verildi.

Darfur, Kordofan, Mavi Nil ve diğer çevre bölgelerde artan çatışmaların sorunu daha da genişletme riski taşıdığına ilişkin "derin endişeler" vurgulanarak, çatışmaya müzakere yoluyla son verilmesi istendi.

Üç ülkenin özel elçilerinin, Güney Sudan ve geçiş hükümetinin barış anlaşmasını gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydetmemesi konusunu da ele aldığı ve geçiş hükümetinin taahhütlerini gecikmeden yerine getirmesinin acil ihtiyacı üzerinde anlaştığı bildirildi.

15 Nisan'dan bu yana Sudan'daki çatışmalardan kaçan 130 binden fazla kişi, Güney Sudan'a sığınmıştı.