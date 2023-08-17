ABD'nin yeni Nijer Büyükelçisi Niamey'e gidiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, ülkesinin yeni Nijer Büyükelçisi Kathleen FitzGibbon'un başkent Niamey'e gideceğini kaydetti.

Sözcü Yardımcısı Patel, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin yeni Nijer Büyükelçisi FitzGibbon'un, bir yıl süren onay sürecinin ardından temmuz sonunda onay aldığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

FitzGibbon'un "Amerikan topluluğunu desteklemek ve ABD hükümetinin çabalarını koordine etmek, kritik bir zamanda misyona liderlik için" Niamey'e gideceğini belirten Patel, FitzGibbon'un gidişinin "ABD'nin pozisyonunda değişiklik anlamına gelmediğini" kaydetti.

Patel, "Nijer'de anayasal düzene saygı duyan bir diplomatik çözümü ve Cumhurbaşkanı (Muhammed) Bazum ile ailesinin derhal serbest bırakılmasını savunmaya devam ediyoruz. Sahel'de güvenlik, istikrar ve demokratik yönetişimi teşvik için Afrikalı ortaklarla birlikte çalışmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.