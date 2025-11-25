ABD'nin Yeni Barış Planı Tartışmalara Neden Oluyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni barış planı tartışma yaratırken, dün Rus yetkililerle Abu Dabi'de yürüttüğü temasları gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll'un bugün de temaslarına devam edeceği bildirildi.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Dan Driscoll, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşması sağlama yönündeki son girişimi kapsamında, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rus yetkililerle görüştü.

Bu görüşme, ABD ve Ukrayna yetkililerinin savaşı bitirmeye yönelik plan üzerindeki görüş ayrılıklarını azaltma çabalarının ardından yapıldı. Ayrıca Kiev ile Avrupa'daki müttefikler, Kremlin'in talepleri gibi görünen ABD teklifinin değiştirilmesi konusunda da uzlaştı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Batı medyasına konuşan bir ABD'li yetkili, Driscoll'un görüşmelerinin bugün de devam edeceğini söyledi. Rus heyetinde kimlerin yer aldığı ise henüz açıklanmadı.

Yetkili ayrıca, Driscoll'un Abu Dabi'de bulunduğu süre içinde Ukraynalı yetkililerle de görüşmesinin beklendiğini dile getirdi.

Bir ABD yetkilisi de ABD merkezli CBS News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Driscoll, dün Abu Dabi'de Rus heyetinin üyeleriyle birkaç saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Barış sürecini görüşmek ve barış müzakerelerini hızla ilerletmek için bugün gün boyunca onlarla yeniden bir araya gelmesi planlanıyor" dedi.

CBS News, ABD heyetinin diğer üyelerine ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Driscoll, geçen hafta Zelensky ile de görüşmüştü

Driscoll, 20 Kasım Perşembe günü, Kiev'de yaptığı bir görüşme sırasında Washington'ın çatışmanın çözümüne yönelik yeni planını Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'e sundu; 23 Kasım Pazar günü ise söz konusu belge üzerine Cenevre'de düzenlenen ABD–Ukrayna ikili istişarelerine katıldı.

ABD medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 28 maddelik yeni barış planı, ABD hükümeti içindeki birçok yetkiliyi, Kiev'i ve Avrupa başkentlerini hazırlıksız yakaladı. Plan, Trump yönetiminin Ukrayna'yı, Moskova'ya ciddi avantajlar sağlayacağı değerlendirilen bir anlaşmayı kabul etmeye yönlendirebileceğine ilişkin kaygıları artırdı.

Avrupa'da Trump'ın 28 maddelik barış planı endişesi

Söz konusu plan, Ukrayna'nın ek toprak tavizleri vermesini, ordusu üzerinde çeşitli kısıtlamaları hayata geçirmesini ve NATO üyeliği hedefinden tamamen vazgeçmesini öngörüyor. Kiev yönetimi, "teslimiyet" niteliğinde olduğunu belirttiği bu şartları uzun süredir reddediyor. Planda, Avrupa ülkelerinin Rusya'nın daha geniş çaplı bir saldırganlık sergileme ihtimaline yönelik endişelerini giderdiği yönünde bir değerlendirme bulunmuyor.

ABD'nin barış sürecine yönelik baskısını artırması, savaşın başlangıcından bu yana en zayıf dönemini geçirdiği belirtilen Zelensky üzerindeki baskıları da yükseltiyor. Zelensky'nin konumunun, iki bakanın bir yolsuzluk skandalı kapsamında görevden alınması ve Rusya'nın sahada ilerleme kaydetmesiyle daha da zayıfladığı ifade ediliyor.