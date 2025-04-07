ABD'nin Yemen Hava Saldırılarında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Yemen Sağlık Bakanlığı, ABD'nin, Yemen'in başkenti Sana'da düzenlediği dünkü hava saldırılarında, en az 4 kişinin öldüğünü açıkladı.

ABD saldırıları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini engellemesi ve ardından 18 Mart'ta ateşkesi sona erdirmesinin üzerine Husilerin, İsrail bağlantılı gemileri hedef almaya devam edeceklerini açıklamasından sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başladı. ABD'nin yoğun hava saldırılarında, çok sayıda sivil insanın öldüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklara göre, ABD'nin dünkü saldırılarında, 4 kişinin öldüğü bildirilirken, aralarında 4 kadın ve çocuğun da bulunduğu 20'den fazla kişi yaralandı.

ABD savaş uçakları, başkentin batısındaki Bani Matar bölgesinde yer alan El Cebel el Esved bölgesine üç hava saldırısı daha düzenledi. Yetkililer, bu saldırılarda herhangi bir can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi vermedi.

Husiler, daha önce ABD hava saldırılarının, Husilerin kalesi Sada'da gece boyunca en az 2 kişiyi öldürdüğünü ve 9 kişiyi yaraladığını söylemişti. Beyaz Saray da şu ana kadar 200'den fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Husiler ise İsrail'in Gazze'deki savaşı sırasında Filistinlilerle dayanışma amacıyla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.