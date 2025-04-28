ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırısında 68 Göçmen Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - ABD'nin, Yemen'in Saada şehrindeki bir göçmen gözaltı merkezine düzenlediği hava saldırısında en az 68 Afrikalı göçmen hayatını kaybetti. Bu saldırı, ABD'nin Husilere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından gerçekleşti ve Husiler, saldırıların "savaş suçu" olduğunu savundu.

Husi kontrolündeki Yemen'in kuzeybatısındaki Saada şehrindeki bir gözaltı merkezine düzenlenen ABD hava saldırısında en az 68 Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. Husilere bağlı El Mesire televizyonu, Saada'daki merkeze yapılan bombalı saldırıda, 47 göçmenin de yaralandığını, bunların çoğunun durumunun kritik olduğunu duyurdu. Göçmen gözaltı merkezinin, pazar gecesi vurulmadan önce 115 Afrikalı göçmeni barındırdığı bildirildi.

Bu saldırı, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) 15 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilere yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırılmasını emretmesinin ardından, ABD birliklerinin 800'den fazla hedefi vurduğunu duyurmasından saatler sonra gerçekleşti.

CENTCOM: "Saldırıda, yüzlerce Husi üyesi ve çok sayıda Husi lideri öldü"

CENTCOM, hava saldırılarının "yüzlerce Husi üyesini ve çok sayıda Husi liderini" öldürdüğünü, bunlar arasında füze ve insansız hava aracı programlarını yöneten üst düzey yetkililerin de bulunduğunu açıkladı. CETCOM, fün, "amaç gerçekleştirilene kadar baskıyı artırmaya devam edeceğini" açıkladı ve bu amacın "deniz özgürlüğünün ve ABD caydırıcılığının bölgede yeniden sağlanması" olduğunu vurguladı.

Husi yönetimindeki yetkililer ise, saldırıların onlarca sivilin ölümüne yol açtığını, ancak grup üyeleri arasında az sayıda kayıp olduğunu bildirdi.

Yemen'de göçmenlerin insani krizi

Yemen'deki 11 yıllık çatışmanın yarattığı insani krize rağmen, Afrika Boynuzu'ndan gelen göçmenler, çoğunlukla Suudi Arabistan'a geçerek iş bulmayı hedefliyor. Ancak, Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) göre göçmenler sömürü, gözaltı, şiddet ve aktif çatışma bölgelerinde tehlikeli yolculuklarla karşı karşıya kalıyor.

2024 itibarıyla, yaklaşık 60 bin 900 göçmenin Yemen'e geldiği ve çoğunun hayatta kalacak bir geçim kaynağı olmadan ülkeye girdiği belirtildi. Bu ayın başlarında, Husi yönetimindeki hükümet, Kızıldeniz kıyısındaki Ras Isa petrol terminaline yapılan çok sayıda ABD hava saldırısının en az 74 kişinin ölümüne ve 171 kişinin yaralanmasına yol açtığını açıkladı. "Terminalin sivil bir tesis olduğunu" belirten Husi yetkilileri, saldırıların "savaş suçu" teşkil ettiğini savundu.

ABD'den İran'a uyarı: "Husileri silahlandırmayın"

CENTCOM, "saldırının Ras Isa'nın yakıt kabul etme kapasitesini yok ettiğini ve bunun, Husilerin sadece operasyon yapma yeteneğini değil, aynı zamanda terör faaliyetleri için milyonlarca dolar gelir elde etme kabiliyetini etkilemeye başlayacağını" duyurmuştu.

Trump, geçen ay Husilerin kontrolündeki bölgelere büyük çaplı hava saldırıları yapılmasını emretmiş ve bu bölgelerin "tamamen yok edileceği" tehdidinde bulunmuştu. Ayrıca, İran'a da Husileri "silahlandırmaması" uyarısında bulunulmuş; İran ise, bunu defalarca reddetmişti.