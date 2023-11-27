ABD'nin Vermont eyaletinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine silahlı saldırı: Zanlı yakalandı

ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde Filistinli 3 üniversite öğrencisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalandı ve bugün hakim karşısına çıkacak.

ABD'nin Vermont eyaletinde Filistinli 3 üniversite öğrencisini silahlı saldıran zanlı yakalandı.

ABD'nin Vermont eyaletinde yer alan Burlington kentinde Filistinli 3 üniversite öğrencisini silahlı saldırıya uğramıştı. Üniversite eğitimi için Batı Şeria'dan ABD'ye geldiği ifade edilen Hisham Awartani, Kinnan Abdel Hamid, Tahseen Ahmed'i yaralayan zanlı yakalandı. 48 yaşındaki Jason J. Eaton adlı saldırganın olay yeri yakınlarında yakalandığını açıklayan yetkililer, Eaton'ın evinde yapılan aramada "bazı kanıtlar" bulunduğunu dile getirdi. Eaton'ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Öğrencilerin aileleri saldırıyı nefret suçu olarak nitelendirirken, polis saldırının sebebini araştırıyor. - VERMONT