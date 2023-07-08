ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği askeri yardım paketindeki misket bombası eleştirilere yol açtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla Ukrayna'ya gönderilecek 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde bulunan 'misket bombası', sivil toplum kuruluşlarının eleştirisine neden oldu. Misket Bombası Koalisyonu (CMC), ABD'nin yasaklı misket bombalarını Ukrayna'ya nakletme planlarına karşı çıkarak, misket bombalarının 2008 Misket Bombalarına İlişkin Sözleşme kapsamında yasaklandığını belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Rusya'nın yüksek oranda boş (dud) misket bombası kullandığını ve Ukrayna'nın kendi egemen bölgesini savunmak için misket bombası talep ettiğini açıkladı.