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ABD'nin Texas eyaletinde alışveriş merkezinin önüne düşen uçakta pilot hayatını kaybetti

22 Kasım 2023 09:38 , Son Güncelleme: 09:40 Dünya Haberleri Abone Ol

ABD Federal Havacılık İdaresi, Texas eyaletindeki bir alışveriş merkezinin önüne düşen küçük uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Uçak düşerken çevredeki bazı dükkanlarda hasar meydana gelirken, park halindeki bir araç da yanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.