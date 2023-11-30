ABD'nin Suriye'deki saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin yakınları hesap soruyor

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin yakınları, suçlulardan hesap sorulmasını ve tazminat talep ediyor.

ÖMER KOPARAN/MEHMET BURAK KARACAOĞLU- ABD'nin Suriye'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin yakınları, suçlulardan hesap sorulmasını ve tazminat talep ediyor.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin, Suriye'de DEAŞ ile mücadele adı altında 2014-2020 yıllarında düzenlediği saldırılarda en az 3 bin 51 sivil hayatını kaybetti.

ABD savaş uçakları, Halep'in Cerablus ilçesinin güneyindeki Tokar köyüne 19 Eylül 2016'da 3 hava saldırısı düzenledi. Terör örgütü DEAŞ ve PKK/YPG eylemlerinden korkan sivillerin sığındığı yerleşimlere yapılan hava saldırılarında, 225 sivil hayatını kaybetti.

AA muhabirleri, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden sivillerin yakınlarına ulaştı.

ABD'nin 19 Eylül 2016'daki hava saldırılarından kurtulan Muvasım Abdurrezzak, "DEAŞ ve PKK arasında çatışmalar yaşanıyordu. Akrabalarımız, tanıdıklarımız bu evde toplandık, sadece bu evde yaklaşık 100 kişiydik." dedi.

Sabahın ilk saatlerinde Tokar köyüne hava saldırısı düzenlendiğini belirten Abdurrezzak, saldırıda bu evden sadece 6 kişinin sağ çıktığını, kendi ailesinden 26 kişiyi kaybettiğini söyledi.

Suçlulardan hesap sorulmasını ve zararlarının tazmin edilmesini isteyen Abdurrezzak, şöyle devam etti:

"Ne zaman ailemin öldüğü evin yanından geçsem 'Keşke hiç dünyaya gelmeseydim.' diyorum. Keşke o saldırıda ölseydim, o manzarayı görmeseydim. Çocuklarımı ve eşimi kaybettim. Bunun tek sebebi ABD'dir. Çok acı çekiyorum şu an. Gazze'de de çocuklar, kadınlar öldürülüyor ve bunun başında da ABD yer alıyor."

"Saldırıyı yapanların hesap vermesini istiyorum"

ABD saldırısında bazı yakınlarını kaybeden Hüseyin Salih de "Akrabalarımızla sığındığımız amcamın evinde yaklaşık 100 kişiydik. Burada uyuyorduk. Saldırıda eşimi ve 2 çocuğumu kaybettim. 2 çocuğum kurtuldu. Biri elini kaybetti. Diğerinde şarapnel parçalarının izi kaldı." diye konuştu.

Salih, yaşadığı saldırı anını hafızasından silemediğini vurgulayarak, "Ne zaman buradan geçsem o gece aklıma geliyor. Saldırıyı yapanların hesap vermesini istiyorum. Bu köyde birçok evin kapısını açacak insan kalmadı, hepsi öldü. Ailelerimiz yok oldu, evlerimiz yıkıldı. ABD'den hakkımızı istiyoruz. Adalet makamında hesap vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD köyümüzde aynı şeyi yaptı, çocukları, kadınları öldürdü"

Tokar köyündeki hava saldırılarından kurtulan Ahmet Casim, "Adalet, insan hakları varsa, biz hakkımızı istiyoruz. Sadece bir günde (ABD öncülüğündeki) koalisyon saldırılarında 80 kadar çocuk, 70 kadar kadın öldü." dedi.

Casim, "ABD bu ölümlerin sorumlusudur. Şu an İsrail çocukları öldürüyor, birçok devlet bunu kabul etmiyor ancak kimseyi dinlemiyor. Neden ABD, onları koruyor? ABD köyümüzde aynı şeyi yaptı, çocukları, kadınları öldürdü. Hakkımızı istiyoruz." diye konuştu.

Saldırıda babasını kaybeden Beşşar Şeyh Musa ise "Babam acılar içinde kıvranıyordu. 'Oğlum ölmek istiyorum.' diye haykırıyordu. Yanından ayrılmadım, 1 saat sonra hayatını kaybetti. ABD'den hakkımızı istiyoruz. Herkesin canına kıydılar." ifadelerini kullandı.