ABD'nin Somali'deki hava saldırısında 3 Eş-Şebab üyesi öldürüldü

ABD, Somali'nin güneyinde düzenlediği hava saldırısında 3 terör örgütü Eş-Şebab mensubunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Somali'nin güneyindeki Wayanta bölgesinde hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 örgüt üyesinin öldüğü ve herhangi bir sivilin zarar görmediği bildirildi.

Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarda çok sayıda bölge özgürleştirilmişti, örgüt zaman zaman şehirleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.