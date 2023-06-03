ABD'nin Somali'deki hava saldırısında 3 Eş-Şebab üyesi öldürüldü
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ABD, Somali'nin güneyinde düzenlediği hava saldırısında 3 terör örgütü Eş-Şebab mensubunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
ABD, Somali'nin güneyinde düzenlediği hava saldırısında 3 terör örgütü Eş-Şebab mensubunu etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Somali'nin güneyindeki Wayanta bölgesinde hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 3 örgüt üyesinin öldüğü ve herhangi bir sivilin zarar görmediği bildirildi.
Somali ordusunun Eş-Şebab'a karşı geçen yıl başlattığı operasyonlarda çok sayıda bölge özgürleştirilmişti, örgüt zaman zaman şehirleri ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Tufan Aktaş - Dünya