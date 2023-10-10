ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğu'na araçla saldırı

ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğu, vize ofisine yapılan araçla saldırıyı kınadı. Saldırı sonucunda başkonsolosluğun tesis ve mülkünde ciddi hasar meydana geldi.

SAN FRANCİSCO, 10 Ekim (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentindeki Çin Başkonsolosluğu, vize ofisine araçla yapılan saldırıyı kınadı.

Başkonsolosluktan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2023 günü öğleden sonra kimliği belirsiz bir kişinin kullandığı bir araç, başkonsolosluğumuzun vize ofisine şiddetli şekilde çarparak personelin ve olay yerindeki kişilerin güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmış, başkonsolosluğumuzun tesis ve mülkünde ciddi hasara yol açmıştır" ifadesi yer aldı.

Saldırıyı şiddetle kınadıklarını ve olayın takipçisi olma hakkını saklı tuttuklarını belirten başkonsolosluk, gerçeğin hızla ortaya çıkarılması ve olayın kanun önünde ciddiyetle ele alınması talebiyle ABD'ye diplomatik girişimde bulunduklarını bildirdi.

Açıklamada, "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi ve Çin ile ABD arasındaki Konsolosluk Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, ABD'yi başkonsolosluk personelinin ve tesislerinin güvenliğini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz" ifadesi yer aldı.