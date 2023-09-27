ABD'nin Pensilvanya eyaletinde mağazalar yağmalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı. Yağmacılar ile polis arasında arbede yaşandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında mağazalar yağmalandı. Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını bastı. Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, Philadelphia'da bir mahkeme dün, geçtiğimiz ay 27 yaşındaki Eddie Irizarry'i bulunduğu araçta öldüren polis memurunu suçsuz bulmuştu. Polis tarafından yapılan açıklamada, yağmalama olayının Irizarry'nin ölümüyle bağlantılı olmadığı kaydedildi. - PHILADELPHIA