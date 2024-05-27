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ABD'nin orta kesimlerinde hortum ve fırtına: 15 kişi hayatını kaybetti

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ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan hortum ve fırtınalar nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı, en az 15 kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce hanenin de elektriği kesildi.

ABD'nin orta kesimlerinde etkili olan hortum ve fırtınalar nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı, en az 15 kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce hanenin de elektriği kesildi.

Texas'ın kuzeyinde yedi, Arkansas'ta beş, Oklahoma'da iki ve Kentucky'de bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı ve Pazar günü çeşitli eyaletlerde yaklaşık 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

Texas eyaletindeki Cook County bölgesi şerifi Ray Sappington ölenler arasında iki ve beş yaşlarında iki çocuk ile aynı aileden üç kişinin bulunduğunu söyledi.

Texas’taki Valley View bölgesinin şerifi geriye sadece enkaz izi kaldığını belirtti ve “Yıkım oldukça şiddetli” dedi.

Valley View’den gelen görüntülerde bir benzin istasyonu ve dinlenme tesisinin neredeyse tamamen yıkıldığı görülüyor.

Hortumlar kamyonları devirdi, Dallas yakınlarındaki bir otoyolu kapattı ve bölge genelinde on binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.

Pazar günkü Indianapolis 500 yarışı da şimşek, gök gürültüsü ve şiddetli yağmur nedeniyle dört saat ertelendi, yaklaşık 125 bin seyirci tahliye edildi.

Texas'ın kuzeyindeki bir karavan parkında yaşayan Frank Soltysiak, fırtınayla beraber evinin birkaç dakika içinde yıkıldığını söyledi.

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan Soltysiak, fırtına sırasında yakınlarda bir restoranda olduğunu ve köpeğiyle birlikte restoranın buzdolabına sığındıklarını anlattı:

“Orası gidebileceğiniz en güvenli yerdi. Dışarı çıktığımda her şeyin yerle bir olduğunu gördüm. İki dakika içinde her şey yok oldu, her şey gitti.”

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, eyalet acil müdahale birimlerinin afetten etkilenen yerlere müdahale etmek üzere harekete geçirildiğini söyledi.

Arkansas'ın Rogers kentindeki polis yetkilileri, hortumun ağaçları ve elektrik hatlarını devirmesi ve gaz tedarik hatlarına zarar vermesinin ardından mahsur kalan birkaç kişiyi kurtardıklarını söyledi.

Eyalet yetkilileri 26 yaşındaki bir kadının Olvey'de yıkılan bir evin dışında ölü bulunduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kentucky'de Louisville Belediye Başkanı Craig Greenburg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddetli fırtına sırasında bir adamın devrilen bir ağaç nedeniyle öldüğünü belirtti.

Poweroutage.us web sitesine göre, Texas'tan Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee ve Kentucky'ye kadar uzanan eyaletlerde yaklaşık 470 bin kişi elektriksiz kaldı.

BBC

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