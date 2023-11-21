ABD'nin Ohio kentinde süpermarkette silahlı saldırı: 4 yaralı
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ABD'nin Ohio kentinde bulunan bir süpermarkette gerçekleşen silahlı saldırıda saldırgan 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralıların durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.
ABD'nin Ohio kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyen kişi, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.
Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Dünya