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ABD'nin Ohio kentinde süpermarkette silahlı saldırı: 4 yaralı

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ABD'nin Ohio kentinde bulunan bir süpermarkette gerçekleşen silahlı saldırıda saldırgan 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralıların durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

ABD'nin Ohio kentinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenleyen kişi, 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Yerel polis yaptığı açıklamada, Walmart isimli ABD'nin en büyük zincir süpermarketleri şubesine giren saldırganın 4 kişiyi silahla ateş ederek yaraladığını belirtti.

Saldırganın daha sonra intihar ettiğini aktaran polis, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Dünya

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