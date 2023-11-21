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ABD'nin Ohio kentinde süpermarkette silahlı saldırı: 4 yaralı

21 Kasım 2023 14:21 , Son Güncelleme: 14:23 Dünya Haberleri Abone Ol

ABD'nin Ohio kentinde bulunan bir süpermarkette gerçekleşen silahlı saldırıda saldırgan 4 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralıların durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.