ABD'nin New York kenti merkezli yoğun yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldiği, metro istasyonlarını su basması sebebiyle kısıtlı istasyonların hizmet verildiği ifade edildi. Eyalet Valisi Kathy Hochul, OHAL ilan etti.

ABD'nin New York kentinde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları meydana geldi

ABD'nin New York kentinde yoğun yağışlar nedeniyle su baskınları meydana geldi. Eyalet Valisi Kathy Hochul, OHAL ilan etti.

ABD'nin New York kenti merkezli yoğun yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldiği, metro istasyonlarını su basması sebebiyle kısıtlı istasyonların hizmet verildiği ifade edildi. New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul bugün yaptığı açıklamayla "Bölge genelinde gördüğümüz aşırı yağışlar nedeniyle New York City, Long Island ve Hudson Vadisi'nde Olağanüstü Hal ilan ediyorum. Lütfen güvende kalmak için gerekli önlemleri alın ve su basmış yollarda asla seyahat etmeye çalışmayın" duyurusunu yaptı. ABD Ulusal Meteoroloji Hizmetleri ani su baskınlarına dikkat çekerek su seviyesinin hızla yükselmesi konusunda halkı uyardı.