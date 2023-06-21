ABD'nin Mississippi Eyaletinde Hortum ve Fırtına Sonrası Hasar Görüntülere Yansıdı

Mississippi eyaletinde etkili olan hortum ve fırtına sonrası meydana gelen hasar görüntülere yansıdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı, 100'den fazla yapının hasar gördüğü bildirildi.

Mississippi Acil Durum Yönetim Ajansı (MSEMA) tarafından yayınlanan görüntüde, eyalette etkili olan hortum ve fırtına sonrası meydana gelen hasar görüldü. Hasar gören yapılar ve devrilen ağaçlar görüntülere yansıdı. Yapılan açıklamada, "Son fırtınalardan sonra ilçelere hasar tespitlerinde yardımcı olmaya devam ediyoruz. İşte Jackson County'de gördüğümüz bazı hasarlara bir bakış" denildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 20'DEN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Ajans, birkaç gün önce meydana gelen şiddetli fırtınaların verdiği hasarı değerlendirmeye yönelik etkilenen ilçelerle iş birliği içinde çalışıldığını belirterek, Jackson bölgesinde 6 kişinin yaralandığını ifade etti. Ayrıca bölgede ilk değerlendirmelere göre ev, apartman, iş yeri, kilise ve okullar dahil tahmini 100 yapının hasar gördüğü bildirildi. Jasper bölgesinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin yaralandığı, 72 evin hasar gördüğü ifade edildi. Açıklamada, "Hasat tespitleri devam ettikçe bu sayı değişebilir" denildi.