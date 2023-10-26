ABD'nin Maine Eyaletinde Silahlı Saldırganın 16 Kişiyi Öldürdüğü Bildiriliyor

ABD'nin Maine eyaletinde polis, en az 16 kişiyi öldürdüğü bildirilen bir silahlı saldırganı bulmaya çalışıyor. Lewiston kentinde halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı. Olayda en az 50 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Başkan Joe Biden da konuyla ilgili bilgilendirildi.

ABD’nin Maine eyaletinde polis en az 16 kişiyi öldürdüğü bildirilen bir silahlı saldırganı bulmaya çalışıyor.

Eyaletin en büyük ikinci kenti olan Lewiston’da halka evlerinde kalma çağrısı yapıldı.

Kent polisi silahlı saldırının kentin farklı noktalarında yaşandığını kaydetti.

Şüphelinin fotoğrafı da kamuoyunun bilgilenmesi için basına verildi.

Beyaz Saray’dan da Başkan Joe Biden’ın konuyla ilgili bilgilendirildiği mesajı verildi.

Olayda farklı kaynaklar, en az 50 de yaralı olduğunu bildiriyor ancak bu bilgi resmiyet kazanmadı.

Maine Eyalet Polisi sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrıda, “Lütfen evinizde kalın ve kapıları kilitleyin” mesajı verdi.

Lewiston Polisi, Schemengees isimli bir restoran ve Sparetime Recreation isimli bir bowling salonundaki acil durum çağrılarına yanıt verildiğini kaydetti.

Bu iki yer arasında 6.5 kilometre mesafe bulunuyor.

Bölgedeki hastaneler de “toplu silahlı saldırı” olayına karşı alarma geçirildi.

Yerel polis birimleri saldırganın şüphelinin iki fotoğrafını medya aracılığıyla dağıttı.

Dağıtılan fotoğraflardan birinde sakallı ve kahverengi montlu biri binaya girerken görülüyor.

38 bin nüfuslu Lewiston'da okulların Perşembe günü kapalı olacağı da açıklandı.