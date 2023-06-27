ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde etkisini sürdüren şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuşun ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi. Hava ulaşımıyla ilgili istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar, 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı.