ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden esprili paylaşım

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, twitter hesabından Rus bombasının mangal olarak kullanıldığı bir gönderiye esprili yanıt verdi. Elçilik, Rus bombasının alt parçasını yemek pişirmek için mangala çevrilmesini gösteren fotoğrafı Retweet'leyerek "Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?" dedi.

Business Ukraine haber sitesinin "Sadece Ukrayna'da: Rus bombalarını barbeküye çevirmek" başlıklı Tweet'ini, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği esprili yanıt vererek "Bizimkini nereden sipariş ediyoruz?" mesajıyla paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya