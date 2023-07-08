ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarlaya düşen uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti
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Las Vegas'tan havalanan uçağın Kaliforniya'da düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Uçak alevler içinde kaldı ve olay yerinde bulunan ekipler tarafından içindeki 6 kişinin öldüğü belirtildi. Kazayı araştırmak üzere ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) görevlendirildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarlaya düşen uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Las Vegas'tan havalanan uçağın, eyaletin güneyinde bulunan bir havaalanı yakınına düştüğünü ve alevler içinde kaldığını belirtti.
Riverside Bölge İtfaiyesinden yapılan açıklamada, düşen uçağın ekipler tarafından bulunduğu ve içindeki 6 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ve ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) kazayı araştırdığı kaydedildi.