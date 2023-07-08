ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarlaya düşen uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti

Las Vegas'tan havalanan uçağın Kaliforniya'da düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Uçak alevler içinde kaldı ve olay yerinde bulunan ekipler tarafından içindeki 6 kişinin öldüğü belirtildi. Kazayı araştırmak üzere ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) ve ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) görevlendirildi.