ABD'nin Kaliforniya eyaletinde atmosferik nehir fırtınası sebebiyle 8 şehirde acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan atmosferik nehir fırtınası sebebiyle eyalete bağlı 8 şehirde acil durum ilan edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi dün yaptığı açıklamada, "Güçlü bir atmosferik nehir fırtınası, Kaliforniya'yı etkisi altına aldı. Şiddetli kar, yağmur ve kıyı taşkınları eyalette etkisini sürdürecek. Şiddetli yağışlar hayati tehlikelere neden olabilir. Yağışlar nehir taşkınlarının yanı sıra enkaz akıntıları ve toprak kaymaları tehdidini de beraberinde getirecektir. Yüksek rakımlarda kar yağışı, kar fırtınası seyahat etmeyi zorlaştırabilir" uyarısını yaptı.

Yetkililer, Kaliforniya eyaleti genelinde iki gün boyunca sel meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, olumsuz hava koşulları sebebiyle eyalete bağlı Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara ve Ventura ilçelerinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.