ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde Hilary Kasırgası Son Buldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Pazar günü başlayan ve dün etkisini gösteren Hilary Kasırgası sona erdi. Kasırganın bıraktığı hasar, onarılmaya çalışılıyor. Ekipler, eyaletin güneyinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hilary Kasırgası, özellikle Kaliforniya eyaletinin güneyinde sağanak yağışların, toprak kaymaları, sel ve elektrik kesintilerinin meydana gelmesine neden oldu. Kaliforniya Eyaleti Ulaşım Departmanı'na (CALTRANS) bağlı ekipler, eyaletin güneyinde çalışmalarını sürdürüyor. Eyalet genelinde kasırgaya bağlı hava olayları sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.