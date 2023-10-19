ABD'nin İsrail'e desteği New York'ta protesto edildi

New York'ta elektronik panolarla yapılan protestoda ABD'nin İsrail'e olan desteği eleştirildi. Panolarda Filistin bayrağı ve İsrail karşıtı mesajlar yer aldı.

NEW ABD'nin ve Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'e olan desteği, New York'ta elektronik panolarla protesto edildi.

Panolar, kısa süreli olarak New York'un farklı yerlerinde görüldü.

"ABD Filistin halkının soykırıma uğramasını desteklemek için 3.8 milyar dolar gönderiyor", "İsrail hastaneleri bombalıyor, Biden parasını ödüyor", "Filistin'e Özgürlük", "Gazze'ye ablukayı sonlandırın" gibi mesajlarının yer aldığı panolarda Filistin bayrağı gösterildi.

ABD'nin farklı kentlerinde çok sayıda İsrail karşıtı protestolar da düzenlenmeye devam ediyor. Sıklıkla Ortodoks Yahudilerin de katıldığı protestolarda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları eleştiriliyor.