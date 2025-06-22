ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarının bir yıl önce "tatbikatta" denendiği iddiası

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ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırının, yaklaşık bir yıl önce bir askeri tatbikatta denendiği iddia edildi. İsrailli bir yetkili, bu saldırının ilk kez İran'ın nükleer kapasitesine yönelik olarak düzenlendiğini ve bu geceki saldırının planlamasının önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapıldığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine bu gece düzenlenen saldırıyı "askeri bir tatbikatta" denediği iddia edildi.

ABC News haberine göre, İran'daki nükleer tesislere yönelik Amerikan saldırısının detaylarına aşina olan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in bu geceki saldırıyı "yaklaşık bir yıl önce askeri bir tatbikatla denediğini" ileri sürdü.

Askeri tatbikatı "benzeri görülmemiş bir şey" şeklinde niteleyen İsrailli yetkili, "İlk kez İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırı amaçlı bir savaş oyunu niteliğindeydi." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, bu geceki saldırının ilk olarak, önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde planlandığını belirterek, "Ama bir yıl önce bunun şimdi olacağını düşünmemiştik." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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