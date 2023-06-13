ABD'nin Illinois Eyaleti, Kitapları Yasaklayan Kütüphanelere Yardım Vermeme Kararını Onayladı

ABD'nin Illinois Eyaleti Valisi J.B. Pritzker, kitapları yasaklayan okul ve halk kütüphanelerinin eyalet yardımlarından mahrum bırakılmasını öngören yasayı imzaladı. Yasaya itiraz edenlerin yanı sıra, yasa destekçileri de görüşlerini açıkladı. ABD Kütüphane Derneği (ALA) Entelektüel Özgürlük Bürosu Müdürü Deborah Caldwell-Stone, Illinois'in yasasının sansür ve şüphe ortamının huzur bozucu koşullarına karşı bir yanıt olduğunu belirtti.

ABD'nin Illinois Eyaleti Valisi J.B. Pritzker, kitapları yasaklayan okul ve halk kütüphanelerinin eyalet yardımlarından mahrum bırakılmasını öngören yasayı imzaladı.

Valisi Pritzker, söz konusu yasayı Harold Washington Kütüphanesinin Chicago şehir merkezindeki Thomas Hughes Çocuk Kütüphanesinde onayladı.

Kitapları kısıtlayan ya da yasaklayan okul ve halk kütüphanelerinin eyalet yardımlarından mahrum bırakılmasını öngören yasa, 1 Ocak 2024'te uygulanmaya başlanacak.

Yasayı destekleyen isimlerden eyalet sekreteri Alexi Giannoulias, yaptığı açıklamada, "Tüm kitaplar tek bir kütüphanede olsun demiyoruz. Bu yasa, hangi kitapların dolaşımda olması gerektiği konusunda eğitimli kütüphanecilerimize güvenmemizi söylüyor." ifadelerini kullandı.

Yasayı meclise getiren isimlerden Demokrat Parti Temsilciler Meclisi üyesi Anne Stava-Murray ise bazı fikirlerin sakıncalı olabileceği doğru olsa da belirli standartları tüm topluluğa dayatmaya çalışmanın hata olduğunu ileri sürdü.

ABD Kütüphane Derneği (ALA) Entelektüel Özgürlük Bürosu Müdürü Deborah Caldwell-Stone de "Illinois'in yasası sansür ve şüphe ortamının huzur bozucu koşullarına karşı bir yanıttır." dedi.

Yasaya itiraz eden isimlerden Cumhuriyetçi Partinin Temsilciler Meclisi Üyesi Tony McCombie, kitaplara ilişkin "yerel kontrolü" savunduğunu vurgulayarak, yazılı açıklamasında "Parti grubumuz kitapların yasaklanmasına inanmıyor ama kitapların raflara yerleştirilmesinde içeriğinin dikkate alınması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kitap yasaklarına son verilmesini öngören yasa, ABD'de özellikle LGBTQ+ ile alakalı kitapların okul ve halk kütüphanelerinde yasaklanmasına dair baskıların ardından geldi.

ALA, 2022'de, okul ve kamu kütüphanelerinde kitap yasağının önceki yıla göre iki kat artarak 20 yılın zirvesinde olduğunu açıklamıştı.

Illinois'te kamu kütüphanelerinin eyalet yardımlarından yararlanabilmesi için ALA'nın kitapların içerikleri ve kökenleri sebebiyle yasaklanamayacağına dair Kütüphane Haklar Bildirgesi'ni kabul etmesi gerekiyor.