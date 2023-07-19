ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Çin'den somut bir mutabakata varılamadan ayrıldı

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim sorunlarını ele almak için gittiği Çin'den, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik somut bir mutabakata varılamadan ayrıldı. Kerry, Çin ziyaretinin ardından yapılan açıklamada, iki tarafın gelecek haftalarda yenilenebilir enerji ve elektrik sektörü entegrasyonu gibi konularda yoğun şekilde çalışacağını belirtti. Ancak Çin, kendi belirlediği iklim politikalarını takip edeceğini ve hedeflerine başkalarından etkilenmeden ulaşacaklarını ifade etti.

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim sorunlarını ele almak için gittiği Çin'den, karbon emisyonunu azaltmaya yönelik somut bir mutabakata varılamadan ayrıldı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Kerry, Pekin'deki basın toplantısında, Çinli mevkidaşı Şie Cınhua ile iklim sorunlarını görüşmek için düzenlediği Çin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'e "çığır açmak için gittiklerini" ifade eden Kerry, bunu başarabilmek için biraz daha çalışmaları gerektiğini söyledi.

Kerry, iki tarafın, yenilenebilir enerjinin elektrik sektörüne entegre edilmesi gibi konularda "gelecek haftalarda yoğun şekilde çalışacağını" belirtti.

Kerry'nin Çin ziyareti, karbon emisyonunu azaltmak için herhangi bir somut mutabakata varılmadan sona erdi.

Çin, karbon emisyonunu azaltmada kendi belirlediği iklim politikalarını takip edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iklim krizinin en büyük nedenlerinden karbon salımını azaltmak için kendi belirledikleri politikaları takip edeceklerini söylemişti.

Kerry'nin ziyaretinin ardından açıklama yapan Şi, Çin'in 2030 itibarıyla karbon salımını azaltma, 2060'a kadar ise karbon nötr olma hedefini hatırlatmış ve "Ancak bu hedefe ulaşmanın yolu, yöntemi, hızı bizim tarafımızdan belirlenmeli ve asla başkalarından etkilenmemeli." ifadelerini kullanmıştı.

Kerry'nin Çin ziyareti

ABD İklim Özel Temsilcisi Kerry, 17 Temmuz'da başlayan ziyareti kapsamında Çinli mevkidaşı Şie Cınhua, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Çin Başbakanı Li Çiang ile görüşmüştü.

Kerry, iklim değişikliğinin çözümünde dünyanın en büyük ekonomilerinin ortak çalışması ve "bağımsız" bir sorun olarak ele alınması gerektiğini kaydetmişti.