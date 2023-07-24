ABD'nin ikinci nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı

ABD'nin Güney Kore'ye gönderdiği ikinci nükleer denizaltı USS Annapolis, Jeju Adaları'na ulaştı. Denizaltı, çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'nda demir attı. ABD ve Güney Kore askeri birlikleri denizaltıya yönelik eğitim düzenleme konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

ABD'nin bu ay ikinci kez gönderdiği nükleer denizaltı USS Annapolis, Güney Kore'ye ulaştı.

ABD'nin Güney Kore'ye gönderdiği denizaltı USS Annapolis'in, Jeju Adaları'na ulaştığı bildirildi.

Güney Kore Donanması sözcülerinden Jang Do Young, yaptığı yazılı açıklamada, nükleer güçle çalışan ve konvansiyonel silahlara da sahip olan USS Annapolis'in, çeşitli malzemeleri yüklemek için Jeju Adaları'na demir attığını kaydetti.

Jang, öte yandan ABD ve Güney Kore askeri birliklerinin, denizaltıya yönelik eğitim düzenleyip düzenlememe konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

USS Kentucky nükleer denizaltısı Busan Limanı'na 18 Temmuz'da varmıştı.

ABD'nin 42 yıl aradan sonra Ohio sınıfı nükleer denizaltı USS Kentucky'yi Güney Kore sularına göndermesi bölgede gerilimi artırmıştı.

USS Kentucky, 18 Temmuz'da Busan Limanı'na demirlemiş ve 3 günlük ziyaretinin ardından 21 Temmuz'da Güney Kore sularını terk etmişti.