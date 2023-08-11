ABD'nin Hawaii eyaletindeki yangınlarda can kaybı sayısı 53'e yükseldi

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında can kaybı sayısı 53'e yükseldi. Yetkililer, söz konusu iki adada süren yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e çıktığını, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Salı günü başlayan yangınlar sebebiyle yaklaşık 1700 binanın yıkıldığı belirtilen bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı. Yetkililer, 4 bin kişinin Honolulu Kongre Merkezi'ne sığındığını ifade etti. Hawaii Valisi Josh Green, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının 'ciddi ölçüde' artacağını kaydetmişti. ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, 'Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle' ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti. Maui Adası 'felaket bölgesi' ilan edilmişti. ABD Başkanı Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla 'felaket bölgesi' ilan etmişti. Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtmişti.