ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea yanardağında patlama meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea yanardağında patlama meydana geldiği belirtildi. USGS, patlamalarda birlikte volkanik gazın salındığını ifade ederek, oluşan volkanik dumanın hava kaynaklı sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea yanardağında patlama meydana geldi. O anlar ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşıldı.

USGS'den yapılan açıklamada, 'Kilauea yanardağında patlama meydana geldi. USGS Hawaii Volkan Gözlemevi, 7 Haziran 2023 günü saat 04: 44 civarında Kilauea zirve kamerası görüntülerinde, Hawaii Volkanları Ulusal Parkı içinde yer alan Kilauea'nın zirve kalderasındaki Halemaumau kraterinde bir patlamanın başladığını gösteren parıltılar tespit etti' denildi.

'HAVA KAYNAKLI SAĞLIK TEHLİKESİ YARATABİLİR'

USGS, patlamalarda birlikte volkanik gazın salındığını ifade ederek, oluşan volkanik dumanın hava kaynaklı sağlık sorunlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, 'Kilauea'nın zirvesindeki patlama Hawaii Volkanları Ulusal Parkı'nın kapalı bir alanında meydana gelmektedir. Bu nedenle, yüksek seviyelerde volkanik gaz endişe verici birincil tehlikedir, çünkü bu tehlike geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Kilauea yanardağının patlamaları sırasında başta su buharı, karbondioksit ve kükürt dioksit olmak üzere büyük miktarlarda volkanik gaz sürekli olarak salınmaktadır. Volkanik duman, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için hava kaynaklı sağlık tehlikeleri potansiyeli yaratır, tarımsal ürünlere ve diğer bitkilere zarar verir ve çiftlik hayvanlarını etkiler' denildi.