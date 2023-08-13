ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi. Maui ilçesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yangınların devam ettiği ve tahrip olan yapıların sayısının arttığı belirtildi.

ABD'nin Havai eyaletindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.

Maui ilçesinin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "İtfaiye ekipleri Lahaina ve Maui'deki yangınlara müdahale etmeye devam ediyor. Maui yangınında Olinda'da 3 yapı ve Kula'da 16 yapı tahrip oldu. Pulehu/Kihei yangınının Cumartesi günü tamamen altına alındığı açıklandı. Teyit edilen can kaybı sayısı 93'e yükselmiştir" denildi.